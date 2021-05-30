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Путин назвал цену защиты Лукашенко от Запада

Путин назвал цену защиты Лукашенко от Запада

Президент РФ Владимир Путин 28 мая в Сочи в третий раз за этот год встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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Анатолий Лановой
Если в гербе России двуглавый орел, это не значит, что союзным государством должны руководить два президента.
Natalija Osminina
Есь масса вариантов конфедерации. Но Беларуссии , единственной стране из всего бывшего СССР, суждено быть в составе России.
Анатолий Лановой
Главный тезис, В СОСТАВЕ. Если союз государств, это, и мы знаем на практике нашей жизни, лоскутное одеяло, которое расползается по швам. Даже если они назывались республиками.
Natalija Osminina
Былые ошибки надо всегда помнить, чтобы не повторять.

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