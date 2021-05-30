Путин назвал цену защиты Лукашенко от Запада

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПутин назвал цену защиты Лукашенко от Запада Президент РФ Владимир Путин 28 мая в Сочи в третий раз за этот год встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойЕсли в гербе России двуглавый орел, это не значит, что союзным государством должны руководить два президента.Natalija OsmininaЕсь масса вариантов конфедерации. Но Беларуссии , единственной стране из всего бывшего СССР, суждено быть в составе России.Анатолий ЛановойГлавный тезис, В СОСТАВЕ. Если союз государств, это, и мы знаем на практике нашей жизни, лоскутное одеяло, которое расползается по швам. Даже если они назывались республиками.Natalija OsmininaБылые ошибки надо всегда помнить, чтобы не повторять.Комментировать
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