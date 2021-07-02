«Страх не получить QR-код больше, чем страх заболеть»: Попова о восприятии необходимости вакцинироваться

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В пятницу, 2 июля, состоялось пленарное заседание Московского урбанистического форума «Города против COVID-19».

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elena borisova
Думаю, при таких страхах самым сильным должен быть страх власти, что за такое наё...издевательство снесут ее к чертовой матери. Как-то уж очень сильно нагрели градус ненависти в обществе.

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