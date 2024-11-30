Чем заняться дома: от «Субстанции» к «Вегетации»

Посмотреть «Субстанция» Okko, «Кинопоиск» Элизабет Спаркл, в прошлом голливудская икона, прозябающая на телевидении в качестве ведущей фитнес-программы без рейтингов, получает от продюсера от ворот поворот и в расстроенных чувствах устраивает дорожное происшествие.