Чем заняться дома: от «Субстанции» к «Вегетации»

Посмотреть «Субстанция» Okko, «Кинопоиск» Элизабет Спаркл, в прошлом голливудская икона, прозябающая на телевидении в качестве ведущей фитнес-программы без рейтингов, получает от продюсера от ворот поворот и в расстроенных чувствах устраивает дорожное происшествие.
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