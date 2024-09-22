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Тульские новости

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Ремонт дорог продолжается в Туле

Ремонт дорог продолжается в Туле

Работы проводятся с целью сохранения нормальной эксплуатации уличного покрытия. Администрация Тульской области отмечает, что работы по заполнению ям на дорогах и тротуарах, заделке швов и трещин, а также очистке ливневой канализации ведутся постоянно.

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