Ремонт дорог продолжается в Туле

Работы проводятся с целью сохранения нормальной эксплуатации уличного покрытия. Администрация Тульской области отмечает, что работы по заполнению ям на дорогах и тротуарах, заделке швов и трещин, а также очистке ливневой канализации ведутся постоянно.
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