Назван способ решить проблему с яйцами в России

Проблему с ростом цен на куриные яйца в России можно решить, нарастив мощность птицефабрик, которым понадобится помощь государства, заявил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
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