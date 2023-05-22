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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что «выходки Макрона и Зеленского» обходятся Парижу слишком дорого

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что «выходки Макрона и Зеленского» обходятся Парижу слишком дорого

Франции «слишком дорого» обходится поддержка Киева со стороны президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальных сетях.

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