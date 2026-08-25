На базе Перинатального центра успешно работает отделение реанимации для новорожденных

На базе Перинатального центра Клинической больницы № 1 в Смоленске функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где оказывается помощь самым уязвимым пациентам - детям, родившимся раньше срока или с тяжелыми патологиями.
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