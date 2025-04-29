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Царьград

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Хотел на СВО, а УМВД добилось депортации: Нарушителя границы вернут в Казахстан

Хотел на СВО, а УМВД добилось депортации: Нарушителя границы вернут в Казахстан

Казахстанец нелегально пересек границу, чтобы отправиться на СВО, но его завернули.Мужчина из Казахстана попытался незаконно попасть в Россиию.

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