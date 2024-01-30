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Более 30% коммунальных сетей в Тульской области нуждаются в ремонте

Более 30% коммунальных сетей в Тульской области нуждаются в ремонте

34,6% коммунальных сетей в Тульской области нуждаются в капитальном ремонте – это 2,6 тысяч километров сетей водоснабжения (36%), 1,2 тысячи километров сетей водоотведения (45%) и 0,4 километра сетей теплоснабжения (23%).

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