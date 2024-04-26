На заседании комиссии Госсовета обсудили подходы к реализации новых нацпроектов Редакторская колонкаВ формате видеоконференции прошло очередное заседание комиссии Государственного совета по направлению «Промышленность».
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