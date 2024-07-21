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Парламентская газета

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Россияне будут выпивать с пользой для страны

Россияне будут выпивать с пользой для страны

Импортные виски и коньяки проходят обязательную маркировку перед поступлением в российские магазины. Раньше такую услугу оказывали крупные логистические центры в Прибалтике, но с 2021 года это начали делать и на территории России в режиме эксперимента.

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