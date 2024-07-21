Россияне будут выпивать с пользой для страны

Импортные виски и коньяки проходят обязательную маркировку перед поступлением в российские магазины. Раньше такую услугу оказывали крупные логистические центры в Прибалтике, но с 2021 года это начали делать и на территории России в режиме эксперимента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии