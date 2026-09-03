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Из-за атаки ВСУ в Горловке пострадал мирный житель

Из-за атаки ВСУ в Горловке пострадал мирный житель

В результате атаки украинского беспилотника по Горловке ДНР ранения получил мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.

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