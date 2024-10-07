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Царьград

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Житель Суджи: польские наёмники расстреливали безоружных людей

Житель Суджи: польские наёмники расстреливали безоружных людей

По словам жителя Курской области, стариков и молодёжь расстреливали на глазах у других жителей.Житель приграничного города Суджа в Курской области рассказал, что наёмники из Польши расстреляли безоружных людей.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Пшеки мрази, очень жестокие особи! Давно пора им ядерную боеголовку послать в подарок за их &quot;заслуги&quot;. Как рассказывали люди , они резали горло даже маленьким деткам и стреляли в живот беременным! Любых наемников только уничтожать!
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