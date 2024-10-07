По словам жителя Курской области, стариков и молодёжь расстреливали на глазах у других жителей.Житель приграничного города Суджа в Курской области рассказал, что наёмники из Польши расстреляли безоружных людей.
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