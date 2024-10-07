Житель Суджи: польские наёмники расстреливали безоружных людей

ЮЮ

Юлия Юлия

Пшеки мрази, очень жестокие особи! Давно пора им ядерную боеголовку послать в подарок за их "заслуги". Как рассказывали люди , они резали горло даже маленьким деткам и стреляли в живот беременным! Любых наемников только уничтожать!