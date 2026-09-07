Генерал-майора МВД и руководителя «Евротранса» заподозрили в хищении топлива

В Московской области раскрыты подробности задержания генерал-майора МВД Сергея Малькова. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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