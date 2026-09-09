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Школьникам придется сдавать устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ

Школьникам придется сдавать устный экзамен по истории для допуска к ОГЭ

Формат испытания будет похож на итоговое собеседование по русскому языку В 2028 году в российских школах появится устный экзамен по истории для учащихся девятых классов.

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