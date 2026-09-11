BFMTV: в аварии поезда во Франции пострадали 20 человек

В пятницу, 11 ноября, междугородный поезд Руана-Кан сошел с рельсов на севере Франции, пострадали около 20 человек.
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