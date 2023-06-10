Маргарита Симонян за минуту рассказала, чем закончится СВО на Украине

Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» за минуту рассказала, чем закончится СВО.
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