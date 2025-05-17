Ученые назвали срок необходимый для восстановления популяции воблы в Астрахани

При полном запрете на ее вылов. Астраханский губернатор во время выступления на XVI Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» в Татарстане озвучил последние прогнозы, сделанные учеными касаемо восстановления популяции воблы.
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