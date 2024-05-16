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Военные новости ★ спецоперация

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В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу

В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту ВучичуСербская полиция задержала мужчину, угрожавшего лидеру страны Александру Вучичу.

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