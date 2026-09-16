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Я строю

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Жизнь у стальной колеи: как путевой обходчик был привязан к своей будке

Жизнь у стальной колеи: как путевой обходчик был привязан к своей будке

Когда я впервые задумалась о том, как жили люди, отвечавшие за безопасность первых железных дорог, меня поразила не сама профессия, а та невероятная плотность быта, которая возникала вокруг неё.

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