Жизнь у стальной колеи: как путевой обходчик был привязан к своей будке

Когда я впервые задумалась о том, как жили люди, отвечавшие за безопасность первых железных дорог, меня поразила не сама профессия, а та невероятная плотность быта, которая возникала вокруг неё.
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