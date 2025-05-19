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НАТО позвали на защиту от Украины

НАТО позвали на защиту от Украины

Действия Украины в Венгрии загнали НАТО в тупик @ XinHua/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО к защите от Украины, совершившей дезинформационное вторжение во внутреннюю политику страны – члена ЕС.

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