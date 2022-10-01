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Конституционный суд России приступил к проверке договоров о включении новых территорий

Конституционный суд России приступил к проверке договоров о включении новых территорий

Обращения президента России Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже поступило в Конституционный суд РФ.

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