В Киеве обесценили гарантии США по Будапештскому меморандуму

Ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность гарантий безопасности США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете … .
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