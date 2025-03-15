У актера Виктора Сухорукова начались осложнения после перенесенного инфаркта

Актер Виктор Сухоруков в начале марта перенес операцию в связи с инфарктом миокарда. Несмотря на то, что доктора действовали оперативно, и жизнь артиста оказалась вне угрозы, подобные проблемы со здоровьем не проходят бесследно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии