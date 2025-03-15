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Мода и Шоу-бизнес

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У актера Виктора Сухорукова начались осложнения после перенесенного инфаркта

Актер Виктор Сухоруков в начале марта перенес операцию в связи с инфарктом миокарда. Несмотря на то, что доктора действовали оперативно, и жизнь артиста оказалась вне угрозы, подобные проблемы со здоровьем не проходят бесследно.

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