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Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

Нужно понимать, что 1930-е годы, которые ошибочно сводят к так называемым «сталинским репрессиям», были очень сложным периодом.

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Комментарии
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Negnost Ros
Со ЛЖЕ ницина....
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3 час.
вага карлито
Непременно настанет время осмысления  социалистического прошлого и статья эта тому подтверждение!) Другое дело что вернуться в прошлое не получиться а значит нужно искать другие формы но на базе тех  откуда начали движение!)
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3 час.
Negnost Ros
Разделить страну на белых и красных для убийств - что может быть хуже? В советском прошлом были и достижения и падения, и хорошее и плохое. Освоение космоса , повышение грамотности , медицина наука рвались вперёд, но духовность, православие , семья, приходили в упадок. Много приобретали, много и теряли. Больше то время не вернётся. России следует учесть ошибки прошлого и строить будущее грамотно . И не забывать о духовности. Потому что без веры люди оскотиниваются.
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2 час.

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