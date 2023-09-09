Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

Непременно настанет время осмысления социалистического прошлого и статья эта тому подтверждение!) Другое дело что вернуться в прошлое не получиться а значит нужно искать другие формы но на базе тех откуда начали движение!)

Negnost Ros

Разделить страну на белых и красных для убийств - что может быть хуже? В советском прошлом были и достижения и падения, и хорошее и плохое. Освоение космоса , повышение грамотности , медицина наука рвались вперёд, но духовность, православие , семья, приходили в упадок. Много приобретали, много и теряли. Больше то время не вернётся. России следует учесть ошибки прошлого и строить будущее грамотно . И не забывать о духовности. Потому что без веры люди оскотиниваются.