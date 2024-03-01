Биолог Мануков: Мясо с костями может вызвать перитонит у кошек

Биолог Юрий Мануков, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, поделился рекомендациями по обеспечению комфорта и здоровья домашних кошек в честь Всемирного дня кошек 1 марта.
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