Поджигатели покрышек на Лиговском не захотели искушать судьбу в суде Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело Виталия Г.
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Поджигатели покрышек на Лиговском не захотели искушать судьбу в суде Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело Виталия Г.