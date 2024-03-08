Житель Воронежской области обвинил хирурга в «пьяной операции»

По словам мужчины, нетрезвый врач без перчаток и халата ампутировал его тестю две фаланги. Игорь Хаустов рассказал «Подъёму», что отец его жены приехал в Эртильскую районную больницу после того, как ему на руку упал люк.
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