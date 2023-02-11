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Делрей-Бич (ATP). Изнер в первом круге сыграет с Вульфом, Шелтон – с Гироном, Фриц, Пол, Шаповалов начнут со второго

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Делрей-Бич, который пройдет на следующей неделе. Джон Изнер (5) в первом круге встретится с Джей-Джей Вульфом.

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