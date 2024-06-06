Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос», Конте возглавил «Наполи», баскетбольный ЦСКА – чемпион, Джокович может пропустить «Уимблдон», Загитова – посол Игр БРИКС и другие новости

Максим Комаров

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от следующего сезона в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке страны. — Ожидания от нового сезона? — Понятно, что хочется выигрывать в каждом матче. Я думаю, что о задачах нам скажет руководство клуба. Я бы хотел, чтобы всё шло так, как было во второй части чемпионата России. Чтобы мы выходили, выигрывали и радовали болельщиков, — приводит слова Чернова ТАСС.