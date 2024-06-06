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Не только о футболе

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    Никита Чернов - спикер фксм. Никита, нам тоже хочется, чтоб «как во второй части»! Чтоб вас Факел имел на вашей полян...Мирра Андреева в ...
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    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от следующего сезона в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке ...Мирра Андреева в ...
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Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос», Конте возглавил «Наполи», баскетбольный ЦСКА – чемпион, Джокович может пропустить «Уимблдон», Загитова – посол Игр БРИКС и другие новости

Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос», Конте возглавил «Наполи», баскетбольный ЦСКА – чемпион, Джокович может пропустить «Уимблдон», Загитова – посол Игр БРИКС и другие новости

1. Мирра Андреева впервые вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Арину Соболенко. Это первый полуфинал турнира «Большого шлема» для 17-летней теннисистки.

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Комментарии
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КУАТ
У него встречал и другие адекватные высказывания.
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10 час.
Максим Комаров
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от следующего сезона в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке страны. — Ожидания от нового сезона? — Понятно, что хочется выигрывать в каждом матче. Я думаю, что о задачах нам скажет руководство клуба. Я бы хотел, чтобы всё шло так, как было во второй части чемпионата России. Чтобы мы выходили, выигрывали и радовали болельщиков, — приводит слова Чернова ТАСС.
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2 час.
Максим Комаров
Никита Чернов - спикер фксм. Никита, нам тоже хочется, чтоб «как во второй части»! Чтоб вас Факел имел на вашей поляне, чтоб Зенит из кубка вышибал (там же). Ну и кто-то вместо Балтики. Так и будет
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2 час.

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