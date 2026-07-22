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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альдама, Гонсалес, Де Ларреа, Мара и Миллер – в сборной Испании на квалификационные матчи ЧМ-2027 в августе

Испания готова сыграть в квалификационных матчах к ЧМ-2027 в ярком составе. 13 игроков из 15 приедут из команд НБА и Евролиги.

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