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Калужские новости

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В Калуге ищут 79-летнего мужчину из Жиздринского МО

В Калуге ищут 79-летнего мужчину из Жиздринского МО

Добровольцы калужского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начали поиски 79-летнего Николая Сигаёва из деревни Лиховатка Жиздринского МОДобровольцы калужского отделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали поиски 79-летнего Николая Сигаёва из деревни Лиховатка Жиздринского МО.

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