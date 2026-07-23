В Калуге ищут 79-летнего мужчину из Жиздринского МО

Добровольцы калужского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начали поиски 79-летнего Николая Сигаёва из деревни Лиховатка Жиздринского МОДобровольцы калужского отделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали поиски 79-летнего Николая Сигаёва из деревни Лиховатка Жиздринского МО.
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