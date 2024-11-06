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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киоун о пенальти «Интера» за руку Мерино: «Куда девать руку в таком положении? Кто придумал эти правила? Они в футбол играли? Не считаю, что это 11-метровый»

«Интер» обыграл «Арсенал» (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил Хакан Чалханоглу.

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