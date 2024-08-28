В ЕАО полицейские и общественники присоединились к благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний на территории Еврейской автономной области проходит благотворительная акция «Помоги пойти учиться», организованная с целью оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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