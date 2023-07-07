Российские войска врубили конвейер по переработке западной «брони» на металлолом

Если только эта техника остаётся на территории РФ, то забирают. Но если на пока что территории Украины мы забрать не можем.

Иван Агеев

Почему дурака? Я просто не знаю, что качественного в ихней броне, какой химсостав. Кстати - и нашей тоже не знаю, что там за марка стали? Я краем уха слышал, что там весь фокус в обработке, прокат, закалка и прочее. То есть, фокус в технологии, а не в химсоставе, насколько это достоверно, не могу сказать, просто слышал, разговор был.