Натовское «оружие быстрой победы», переданное ВСУ, стремительно уничтожается. Не-натовское, впрочем, тоже Еще не рассеялись в ушах политиков и военных чинов Запада весенние слезливые стенания шайки «95 квартала» о невозможности контрнаступа без многократного увеличения поставок техники, произведенной в странах-членах Североатлантического альянса, как вдруг одно из западных (!) СМИ опубликовало крамольную по совсем еще недавним меркам мысль.
Российские войска врубили конвейер по переработке западной «брони» на металлолом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если только эта техника остаётся на территории РФ, то забирают. Но если на пока что территории Украины мы забрать не можем.
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13 час.
Владимир Алтайцев
Дурака включать не надо. Та же броня, чем не качественный металл.
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13 час.
Иван Агеев
Почему дурака? Я просто не знаю, что качественного в ихней броне, какой химсостав. Кстати - и нашей тоже не знаю, что там за марка стали? Я краем уха слышал, что там весь фокус в обработке, прокат, закалка и прочее. То есть, фокус в технологии, а не в химсоставе, насколько это достоверно, не могу сказать, просто слышал, разговор был.
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59 мин.
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