Зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Больной!?... "один народ".... мало ли что говорят политики... Русские НИ КОГДА, народец западной Украины... своим не считали!!!... а так же народец, западней Минской губернии (евреев) так же своим не считали!!... а то что говорят, политики из инородной Москвы,.... так это такая же БЛЕВОТИНА инородцев.

Анфиса Иванова

" А то, что люди с голоду будут умирать не потому, что они какие-то воинственные..." Странно, что Путин озвучил именно такую причинную проблему северокорейцев для их миграции в Россию - " будут умирать от голода..." Что же тогда за народно-демократическая власть в стране Кима-Ина, что народ в желании не помереть бежит в чужую страну...?! А вот тут от экспертов ещё интереснее - "Ведь северокорейская сторона не просто посылает работников, но предварительно их готовит: они проходят медкомиссию, должны знать азы русского языка и культуры... - отправку рабочих за рубеж осуществляют Госкомпании, возможность поехать в Россию на заработки расценивается как особая привилегия..." - Госкомпании не вырабатывают программы для обеспечения нормального проживания своих соотечественников, а расходует бюджет страны для возможности " спасти их от умирания от голода" путем отправки к чужой тетке на харчи ? И Путин ( пусть даже в целях защиты северокорейцев) что-то не то проговорил , и автор статьи экспертную оценку обозначил как-то неуклюже... Вряд ли их оценки понравятся Киму !