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Зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам

Сенатор Карасин объяснил, зачем Путин собирается в Северную Корею и Вьетнам Выяснились цели визита русского президента в КНДР и Вьетнам.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Тан за четыре столетия в России так и не научился видеть главное! А главное -- это то, что русские, белорусы и украинцы -- одной крови братья и сёстры, им и дальше жить по-братски!
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1 час.
Алексей Тан
Больной!?... &quot;один народ&quot;.... мало ли что говорят политики... Русские НИ КОГДА, народец западной Украины... своим не считали!!!... а так же народец, западней Минской губернии (евреев) так же своим не считали!!... а то что говорят, политики из инородной Москвы,.... так это такая же БЛЕВОТИНА инородцев.
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1 час.
Анфиса Иванова
&quot; А то, что люди с голоду будут умирать не потому, что они какие-то воинственные...&quot;  Странно, что Путин озвучил именно такую причинную проблему северокорейцев для их миграции в Россию -  &quot; будут умирать от голода...&quot;  Что же тогда за народно-демократическая власть в стране Кима-Ина, что народ в желании не помереть  бежит в чужую страну...?!  А вот тут от экспертов ещё интереснее -  &quot;Ведь северокорейская сторона не просто посылает работников, но предварительно их готовит: они проходят медкомиссию, должны знать азы русского языка и культуры... - отправку рабочих за рубеж осуществляют Госкомпании, возможность поехать в Россию на заработки расценивается как особая привилегия...&quot; - Госкомпании не вырабатывают программы для обеспечения нормального проживания своих соотечественников, а расходует бюджет страны для возможности &quot; спасти их от умирания от голода&quot; путем отправки к чужой тетке на харчи ? И Путин ( пусть даже в целях защиты северокорейцев) что-то не то проговорил , и автор статьи  экспертную оценку обозначил как-то неуклюже... Вряд ли их оценки понравятся Киму !
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1 час.

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