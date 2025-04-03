Назад в 90-е. Пожилых барнаульцев хитростью вынуждают купить втридорога дешевую одежду

Люди сообщают, что стали жертвами сомнительной схемы по продаже верхней одежды Барнаульские паблики пестрят постами о пенсионерах, которых якобы вынудили купить верхнюю одежду на однодневных ярмарках-распродажах.
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