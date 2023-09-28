ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да, да, да... Проходили, знаем-помним, как яйса противнику прижимали, так сразу начинались "типа переговоры", а на са...Лавров назвал пос...
  • Максим Максимов
    Каждый день одни и те же герои, спустившиеся с гор, пещер, аулов, кишлаков..... Нужно разрешить порядочным гражданам ...В Москве три чело...
  • Валерий Соловьев
    Выродки собянинскиеВ Москве три чело...

Врач рассказала об опасности фотосессий в осенней листве

Врач рассказала об опасности фотосессий в осенней листве

Золотая осень — живописное время, когда дети играют с листвой, а взрослые — проводят фотосессии. Какие риски для здоровья могут скрываться в опавшей листве, как себя обезопасить при сборе осеннего букета, 28 сентября рассказала «Известиям» врач-педиатр «Инвитро-Юг» Татьяна Немальцева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх