Врач рассказала об опасности фотосессий в осенней листве

Золотая осень — живописное время, когда дети играют с листвой, а взрослые — проводят фотосессии. Какие риски для здоровья могут скрываться в опавшей листве, как себя обезопасить при сборе осеннего букета, 28 сентября рассказала «Известиям» врач-педиатр «Инвитро-Юг» Татьяна Немальцева.