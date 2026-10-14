Медвежий угол
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Медвежий угол

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Алиева-младшего ждёт исламский майдан из-за хиджабов, а азербайджанскую диаспору в РФ - радикальное пополнение

Алиева-младшего ждёт исламский майдан из-за хиджабов, а азербайджанскую диаспору в РФ - радикальное пополнение

Свободная Пресса Азербайджан, вероятно, ждёт исламский майдан*. Традиционное общество бросает вызов светскому правлению Ильхама Алиева, ограничивающего веру.

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