Алиева-младшего ждёт исламский майдан из-за хиджабов, а азербайджанскую диаспору в РФ - радикальное пополнение

Свободная Пресса Азербайджан, вероятно, ждёт исламский майдан*. Традиционное общество бросает вызов светскому правлению Ильхама Алиева, ограничивающего веру.
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Свежие комментарии
- «Натуральные» кур...
- «Натуральные» кур...
- «Натуральные» кур...
Проверенное китайское средство: танки на площади не считаясь с "онижедети", главное, чтоб с площадей никто не убежал живой.
когда же кремлёвские "геостратеги" введут визовый режим с азерами? Что ещё должно произойти,чтобы путин от летаргии очнулся?
Что то мне подсказывает, что Алиев в происходящем обвинит как всегда Россию!! А к нам попрутся сотни и тысячи уже азеровских "замоташек"
Что то мне подсказывает, что Алиев в происходящем обвинит как всегда Россию!! А тех кто выступает с протестами, русскими шпиёнами""
Дождёмся, будет у нас, как во Франции, только на улицы выйдут все, а не только молодёжь!
Ну почему все отребье к нам то... Достали.