«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи

Вопросы обеспечения безопасности, организации содержательных, интересных мероприятий и патриотических встреч в День молодежи, который пройдет в регионе 29 июня, обсудили в правительстве региона 21 июня на заседании оргкомитета, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
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