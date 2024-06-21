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«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи

«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи

Вопросы обеспечения безопасности, организации содержательных, интересных мероприятий и патриотических встреч в День молодежи, который пройдет в регионе 29 июня, обсудили в правительстве региона 21 июня на заседании оргкомитета, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

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