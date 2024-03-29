JСВ: новый пластырь может обнаруживать возбудители туберкулеза на коже

Ученые из университета Претории (Южная Африка) разработали специальный пластырь, который может обнаруживать на поверхности кожи некоторые химические вещества, выделяемые бактериями-возбудителями туберкулеза.
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