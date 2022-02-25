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Будут ли разрабатывать новое месторождение в Белгородской области?

Будут ли разрабатывать новое месторождение в Белгородской области?

В региональном правительстве «Бел.Ру» рассказали, что в 2018 году АО «Комбинат КМАруда» по своей инициативе выполнило технико-экономическое обоснование освоения Салтыковского месторождения как объекта перспективного развития горных работ шахты им.

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