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Райс о матче со Словенией: «Они захотят выиграть и потрясти мир. Будет очень тяжело, словенцы хороши и выйдут побеждать»

Райс о матче со Словенией: «Они захотят выиграть и потрясти мир. Будет очень тяжело, словенцы хороши и выйдут побеждать»

Завтра сборная Англии сыграет со словенцами в заключительном матче группы С. «Я смотрел сборную Словении, их первые два матча в группе, и они на самом деле были очень хороши.

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