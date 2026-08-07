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Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге

« Бавария » сыграет с « Астон Виллой » в товарищеском матче в Гонконге. Товарищеский матч ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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