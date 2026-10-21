ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Военные 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" рассказали подробности о ходе боев за Тимошевку в Запорожской области и об освобождении населенного пункта.
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