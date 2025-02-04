ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Две истории про "это другое"

Две истории про "это другое"

На днях в одной из групп ВК попались мне подряд две истории - одна от обиженного мужа, вторая - от обиженной жены, а, по сути, они обе об одном и том же.

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Комментарии
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Майя Majesty
Эх, несчастные животные инета))
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