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Новая функция Google Android упрощает процесс переноса данных при смене устройств...

Новая функция Google Android упрощает процесс переноса данных при смене устройств...

Новая функция Google Android упрощает процесс переноса данных при смене устройстваGoogle представила новую функцию для Android «Восстановление учётных данных» (Restore Credentials), которая значительно облегчит процесс переноса пользовательских данных и вход в приложения при смене устройства.

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