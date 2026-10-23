Российский инвестор подходит к 2027 году с непростым выбором. Депозиты пока приносят двузначный процент, но по мере снижения ключевой ставки доходность по новым вкладам станет уменьшаться.
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