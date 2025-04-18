Европейский лидер поддержал усилия Трампа по Украине

ВТ

Врам Тавризов

Слишком долгие разговоры не переходящие в дела - признак торговли сутью любого дела, что хорошо известно бизнесмену Трампу Но политикам, да ещё из воюющей страны, это неприемлемо. По факту, сегодня только не ленивая страна не высказывается или хотя бы косвенно не участвует в нашем деле по СВО и строго говоря - о значимых делах всего мира (взаимный мир на благо развития, против истребления или выдавливания не титульных наций из своих стран, и тп) Мало того, под шумок беснуется Израиль, США открыто в военном смысле помогают своим? ( Укра, Израиль - против русских, Палестины, Турции - против курдов, против хуситов, Европа делает вид, что В Косове все нормально и тд и тп) РФ одна и последовательно защищает и делами, и словами, создавая свой лагерь стран , не приемлющих чужое насилие любого рода И в таком глобальном деле нет места СДЕЛКАМ - речь идет о массе населения стран, испытывающих все виды насилия от экономики до прямого лишения жизней людей Слово и его понятие - сделка- ни в какой мере не соответствует такому противостоянию, по крайней мере для РФ В противном случае мы уподобимся Трампу и США, торгуясь на любой предмет А ведь суть наших требований не отдельный предмет в составе чего-то, а цельный образ многостороннего обьема, который не может даже обсуждаться по каждому предмету этого обьема - иначе можно терять время до второго пришествия и никогда не достигнуть всего целого обьема понятий, входящих в главные несколько слов и фраз, однозначно понимаемых на всех языках и всеми одинаково, без инакомыслия