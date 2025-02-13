СК за три недели возбудил дела против 26 наемников, воюющих за боевиков ВСУ

Global Look Press/Juan Moreno/Keystone Press Agency Следственный комитет РФ за три недели возбудил уголовные дела против 26 иностранных наемников из 12 государств, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), доложили главе СК России Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания в Херсонской области.